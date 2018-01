Professores da Unifesp mantêm greve

Os professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) decidiram nesta segunda-feira, 6, em assembleia, manter a greve. Eles irão apresentar uma contraproposta ao Ministério da Educação e cobrar a reabertura das negociações. As demais associações de professores de universidades federais deverão apresentar até a próxima quarta-feira, dia 8, o resultado das assembleias.

De acordo com a Associação dos Docentes da Unifesp (Adunifesp), a adesão nos seis câmpus da universidade é alta, com exceção dos cursos da Faculdade de Medicina, onde as aulas, principalmente dos alunos nos últimos anos do curso, e da pós-graduação, estão ocorrendo normalmente.

“Decidimos não prejudicar ainda mais os alunos da Medicina que estão nos últimos anos do curso”, destacou a presidenta da Adunifesp, Virginia Junqueira.

A Agência Brasil esteve em dois dos seis câmpus da Unifesp na tarde desta segunda. No câmpus de Osasco (SP), onde a reportagem não foi autorizada a entrar, havia pouca movimentação de professores e funcionários. De acordo com os seguranças da unidade, alguns alunos estiveram no período da manhã no local. A reitoria da Unifesp não soube informar a adesão à greve na unidade.

Na Faculdade de Medicina, na Vila Mariana, em São Paulo, parte das aulas ocorrem normalmente. As disciplinas ministradas para alunos que estão próximos a formatura, ou já fazendo estágio, estão normais. O Hospital São Paulo, da Unifesp, estava funcionando normalmente. A área de pós-graduação da faculdade também está com funcionamento parcial.

Durantes esta semana, as entidades representantes dos professores devem promover ações conjuntas nas reitorias das universidades. Em São Paulo, estão previstas manifestações e um abraço simbólico no prédio da reitoria. Em Brasília, os professores vão distribuir uma carta aos parlamentares, e pedir a reabertura das negociações.