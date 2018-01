Professores da Uerj fazem ato em frente a casa do governador

RIO - Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) fizeram na manhã desta quinta-feira, 23, uma manifestação em frente ao prédio onde mora, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, o governador em exercício Francisco Dornelles (PP). Os manifestantes levaram cartazes, faixas e células de R$ 100 e R$ 50 com os rostos de Dornelles e do governador licenciado Luiz Fernando Pezão (PMDB).

Por volta das 9 horas, Dornelles deixou o edifício de carro, acompanhado do motorista. Não falou com os manifestantes, que jogaram cédulas sobre o carro. Os professores colaram cartazes em postes, com a frase "Rua do Calote". O policiamento foi reforçado na região.

Os professores, em greve há 100 dias, queriam ser recebidos pelo governador. O grupo chegou ao local às 6h30. Para às 15 horas, está marcada uma outra manifestação diante do edifício do governador em exercício.