Professores da rede municipal de SP apresentam reivindicações à secretaria

Cerca de 400 professores da rede municipal de ensino de São Paulo participaram nesta sexta-feira, 26, de manifestação na frente da Secretaria Municipal de Gestão, no centro da capital paulista. O protesto, que foi acompanhado pela polícia, foi pacífico e não interrompeu o trânsito nas vias próximas à Secretaria.

A categoria apresentou 59 reivindicações, entre elas aumento real de 34% no salário. Representantes da Secretaria informaram que será feita uma reunião na próxima terça-feira para discussão sobre a lista de reivindicações. No mesmo dia, a prefeitura deverá apresentar o calendário de reuniões com os representantes dos professores.

"Considero um bom começo essa primeira reunião com a Secretaria. Nós temos tempo para negociar porque nossa data-base é em maio. Isso mostra que não estamos radicalizando", afirmou Cláudio Fonseca, presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem).

O sindicato já definiu para o dia 23 de abril a realização de mais uma manifestação no mesmo local.