Professores da rede estadual prometem passeata pelo centro de SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Os professores em greve há um mês devem promover a partir das 14 horas desta quinta-feira, 8, uma assembleia no vão livre do Masp, na Avenida Paulista. Em seguida, os trabalhadores devem seguir em passeata até a sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, na região central da cidade.

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), após a realização da assembleia, os professores permanecerão em frente à Secretaria da Educação até que o governo abra negociação com a instituição.

Os professores reivindicam reajuste imediato de 34,3%; incorporação de todas as gratificações e extensão aos aposentados, sem parcelamento, e um plano de carreira justo, entre outros.