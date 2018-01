Professores da rede estadual podem concorrer a bolsa de estudos nos EUA

Cinco professores da rede estadual de ensino de São Paulo vão ganhar bolsas de estudos nos Estados Unidos. A iniciativa é parte do programa Líderes Internacionais em Educação (Ilep, na sigla em inglês), apoiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, na qual docentes de inglês de várias partes do mundo participam de um curso de aperfeiçoamento em uma universidade americana.

A duração é de um semestre acadêmico e o curso será realizado entre janeiro e maio de 2013. Um estágio supervisionado em uma escola de ensino médio americana também faz parte da programação. A taxa do exame e despesas com passagens aéreas, hospedagem em dormitório universitário e seguro-saúde, serão pagas pelo programa.

Podem se candidatar professores efetivos na rede pública, que cumpram parte de sua jornada obrigatoriamente no ensino médio e que possuam no mínimo bacharelado ou licenciatura em língua inglesa. Além disso, é obrigatório que o candidato seja fluente em inglês, tenha ao menos cinco anos de experiência comprovada como professor do idioma e seja cidadão brasileiro.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, 23, na Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), localizada na rua João Ramalho, 1.546, sala 7, em Perdizes, São Paulo, com toda a documentação necessária. Mais informações no site www.educacao.sp.gov.br.