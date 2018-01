Professores da rede estadual mantêm greve e fazem protesto em SP

SÃO PAULO - Professores da rede estadual de São Paulo decidiram manter a greve iniciada no dia 16 de março. De acordo com a Apeoesp - sindicato da categoria -, após reunião de cerca de 2 horas, não houve acordo.

Os professores decidiram em uma assembleia, em frente à Praça da República, fazer uma marcha pelas vias do centro da capital. O protesto chegou à Praça da Sé, onde foi encerrado. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 350 manifestantes chegaram a ocupar o Viaduto Maria Paula. Anteriormente, o protesto estava previsto para seguir até a Marginal do Tietê.

De acordo Leandro Aguiar, professor da rede estadual presente na manifestação, "a polícia realizou uma barreira e a Apeosp recuou". O Batalhão de Choque acompanhou a manifestação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Invasão. Mais cedo, manifestantes tentaram invadir a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Houve gritaria, pânico e pelo menos uma porta de vidro foi quebrada na sede da secretaria, na Praça da República, centro da capital. A Polícia Militar agiu para esvaziar o prédio usando gás de pimenta.