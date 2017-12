Professores da rede estadual de SP iniciam greve

Os professores que já paralisaram suas atividades estão visitando as escolas nesta manhã para conversar com pais, alunos e colegas que ainda não aderiram à paralisação. Está sendo entregue uma carta com explicações sobre o movimento grevista.

Os professores decidiram pela greve em assembleia na última sexta-feira, quando aprovaram a paralisação.

As principais reivindicações da categoria são: reajuste salarial imediato de 34,3%; incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados; plano de carreira justo; garantia de emprego; contra as avaliações excludentes (provão dos ACTs/avaliação de mérito); concurso público de caráter classificatório; contra a municipalização do ensino e contra qualquer reforma que prejudique a educação, em todos os níveis.