Professores da rede estadual de Pernambuco suspendem greve

Após 24 dias de greve, os professores da rede estadual de ensino em Pernambuco voltaram ao trabalho, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco (Sintepe). Com a suspensão da greve, os professores deverão retornar às salas de aula nesta sexta-feira, 31, segundo o sindicato. Na próxima segunda-feira, 3, uma nova assembleia irá traçar novas mobilizações para a categoria. A decisão de encerrar a greve foi votada em assembleia nesta quinta-feira, 30, e teve como base um ofício enviado pelo Secretário Estadual de Administração, Paulo Câmara, onde o governo se disponibilizou a negociar algumas reivindicações - entre elas as punições conferidas aos professores e a reformulação do Plano de cargos, Carreiras e Vencimentos - caso os docentes retomassem às atividades.