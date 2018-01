Professores da Federal do Rio de Janeiro encerram greve

Com ampla maioria de votos, os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiram nesta sexta-feira, 31, suspender o movimento de greve iniciado no dia 22 de maio. As aulas devem ser retomadas no dia 10 de setembro. O calendário de reposição vai ser discutido na próxima semana.

De acordo com a Associação de Docentes da UFRJ (ADUFRJ), apesar do fim da greve, a entidade segue a orientação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), de não assinar o acordo proposto pelo governo. A entidade informa que a tática de mobilização agora é com o Congresso Nacional, para conseguir a reestruturação da carreira.

Já os professores da Universidade Federal Fluminense (UFF) mantiveram a greve. A continuidade do movimento foi aprovada quinta, 30, em assembleia, por 173 votos a 19. De acordo com a Associação de Docentes da UFF (Aduff), o governo federal interrompeu as negociações depois que a Federação de Sindicatos de Professores Federais de Ensino Superior (Proifes-Federação) assinou acordo com o governo, no dia 3 de agosto, aceitando o reajuste escalonado de março de 2013 a março de 2015.

Segundo a Aduff, os professores reivindicam a reestruturação do plano de carreira e melhores condições de trabalho, a realização de concurso para docentes e término das obras do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). A entidade denuncia que, devido ao aumento do número de vagas, há caso de aulas ocorrendo em contêineres e porões.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informa que a negociação entre a pasta e os professores já acabou. De acordo com o Ministério da Educação, não há nova proposta para a reestruturação da carreira dos professores das universidades federais.