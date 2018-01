Professores comentam 3º dia de vestibular da Unesp

As provas de língua portuguesa e redação do último dia do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) tiveram textos longos e exigiram boa capacidade de análise dos candidatos, segundo professores dos cursinhos Objetivo e Poli. Dos 7.940 estudantes inscritos, 694 não compareceram neste terceiro dia de provas, o que corresponde a 8,7% de abstenção. "A prova de língua portuguesa foi bastante coerente. Um exame como esse não deve exigir um especialista em língua e literatura, mas sim um aluno que tenha boa capacidade de leitura, interpretação e redação. Nesse sentido, a prova foi muito razoável", avalia o professor Laudemor Guedes, do Curso e Colégio Objetivo. "As questões foram fáceis, mas isso é positivo, pois dá segurança para o candidato demonstrar sua capacidade redacional. Foi uma prova objetiva, sem pegadinha. É o que se espera de um exame como esse: avaliar a capacidade de expressão e de síntese do estudante", opina o professor de língua portuguesa e literatura do Cursinho da Poli, Roberto Juliano. Veja a prova do último dia da Unesp A professora de redação do Objetivo, Maria Aparecida Custódio, gostou do tema da redação, que propõs uma discussão sobre a invasão de privacidade relacionada às inovações tecnológicas. "Foi uma escolha feliz, pois os jovens são os que mais dominam e mais utilizam essa ferramenta. E a Unesp oferece bons textos de apoio, mais informativos que analíticos. Cabe ao candidato, a partir dessas informações, escrever um texto diferenciado, com uma linguagem apropriada e um vocabulário rico, que valorize o conteúdo." O resultado do vestibular será divulgado no dia 22 de julho. A matrícula dos primeiros convocados será no dia 27.