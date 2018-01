Professores bloqueiam por uma hora rodovia de acesso a Cumbica

SÃO PAULO - Cerca de cem professores da rede estadual de ensino de São Paulo bloquearam a Rodovia Hélio Smidt no acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por aproximadamente uma hora na manhã desta quinta-feira, 14. A via foi totalmente interditada pelos manifestantes por volta de 6h40 e uma faixa foi liberada para o tráfego às 7h10. Alguns veículos chegaram a transitar pelo canteiro central da rodovia e pelo acostamento.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Hélio Smidt só foi liberada às 7h30. O protesto gerou reflexos no tráfego das Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. Por volta de 8h, a Dutra já contava com 7 quilômetros de lentidão em Guarulhos, no sentido do Rio de Janeiro.

De acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Cumbica, nenhum voo sofreu atraso por causa da manifestação.