Professores apontam o que deve cair na Fuvest 2014

MATEMÁTICA

1. Álgebra (50% da prova): equações e inequações; logaritmos e exponenciais; funções; análise combinatória e probabilidade; números complexos; polinômios; matrizes determinantes e sistemas; progressões.

2. Geometria (25% da prova): semelhança; teorema de Pitágoras; áreas das principais figuras planas; volumes dos sólidos geométricos.

3. Trigonometria (12,5% da prova): relações fundamentais; seno, cosseno e tangente; arco duplo.

4. Geometria analítica (12,5% da prova): estudo da reta e da circunferência.

PORTUGUÊS

Questões sobre as 18 obras literárias obrigatórias; interpretação de textos; passagem do discurso direto para o indireto; identificação do discurso indireto livre; períodos simples e composto; coesão; concordância; regência verbal; ortografia; crase e pontuação.

REDAÇÃO

De caráter dissertativo-argumentativo, busca verificar capacidade de leitura, observação e exposição lógica. Texto deve seguir padrões da norma culta. Temas possíveis: educação e novas tecnologias; informação e poder; uso de máscaras na sociedade pós-moderna; grandes manifestações mundiais; conflito entre ciência e ética, paradoxos do progresso; fenômeno da solidão num mundo superpovoado; fenômeno da pressa na pós-modernidade; fugacidade dos relacionamentos na era virtual; narcisismo como valor representativo do século 21.

INGLÊS

Leitura, interpretação de textos (literários, poemas, letras de música, publicidade, tirinhas e charges) e vocabulário.

BIOLOGIA

Desequilíbrios ecológicos; biomas; saúde humana; fisiologia vegetal e animal; biologia molecular; evolução animal; parasitoses; bactérias, vírus e protozoários; tratamentos feitos por vacinas, antibióticos e soros e as diferenças entre eles; genética (reforçar o estudo sobre sistema ABO e fator Rh). Vale lembrar a tragédia de Santa Maria (RS), em que morreram 241 pessoas por causa da inalação de gases tóxicos (monóxido de carbono e cianeto) produzidos pela queima da fumaça da espuma de isolamento acústico.

QUÍMICA

Cálculo estequiométrico; termoquímica; cinética e equilíbrio; PH; oxirredução; ligação de hidrogênio; ponto de ebulição e solubilidade; reações inorgânicas; radioatividade, funções orgânicas; reações orgânicas.

FÍSICA

Balística; queda livre; cinemática vetorial ; plano inclinado; atrito; sistema conservativo; sistema isolado; leis de Kepler; lei de Arquimedes; gases perfeitos; termodinâmica; lentes esféricas; espelhos; equação fundamental da ondulatória; potência dos resistores; circuitos elétricos; forca de Lorentz; indução eletromagnética.

GEOGRAFIA

Brasil: agricultura; pré-sal; envelhecimento da população; queda da mortalidade infantil; Nordeste (expansão econômica, pior estiagem das últimas décadas, sub-regiões naturais).

Mundial: conflito Israel- Palestina; questão energética dos EUA; criação de blocos econômicos: aliança do Pacífico, Coreia do Norte e Coreia do Sul; a recuperação das potências (EUA, Japão) e a queda do crescimento dos emergentes (Brasil e Índia); Síria, Irã e Turquia; problemas atuais da Venezuela e de Cuba; crise econômica na Europa.

HISTÓRIA

História geral contemporânea e história do Brasil República.