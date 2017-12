Professora vence concurso de uso de tecnologia em sala de aula

Adriana Silva de Oliveira não gosta de falar de sua origem humilde. Nascida em uma favela de Niterói (RJ), ela se mudou com a família para o Espírito Santo atrás de melhores condições de vida. Apesar da pobreza, ela não lembra de ouvir queixas dos pais – eles costumavam repetir que ninguém é “coitadinho” e que vence quem estuda.

Na quarta-feira da semana passada, a professora da escola estadual Prof. Francisco Coelho Ávila Junior, em Cachoeiro do Itapemerim, provou que as lições foram aprendidas. Ela venceu o prêmio principal da 5ª edição do Educadores Inovadores, da Microsoft. O concurso escolheu cinco projetos de professores brasileiros que se destacaram entre os 1.056 inscritos no País.

A ideia de Adriana, no projeto “Escola nas nuvens – Soluções Inovadoras na Educação”, foi usar o conceito de computação nas nuvens na sala de aula, para possibilitar a autonomia e a expressão dos estudantes. A ideia é simples: os alunos, por meio de uma ferramenta do programa Windows Live, armazenam e compartilham material didático, como vídeos e trabalhos em grupo. “Queria que a sala de aula migrasse para qualquer lugar”, diz a professora, que além do reconhecimento recebeu um notebook e a escola onde dá aulas ganhou uma impressora multifuncional.

O uso da ferramenta simples, conta Adriana, beneficiou alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio. Os mais velhos ficaram com a responsabilidade de ter o acesso às senhas e trabalham no projeto como gerentes, cuidando de postar o que os mais novos produzem. "O legal é que todos são responsáveis e até a atitude deles mudou por causa disso. Eles abraçaram a causa”, conta a professora, que foi auxiliada no projeto pelo técnico do laboratório de informática da escola, Diogo Souza Machado.

O incentivo para fazer com que os alunos gravassem e compartilhassem material na rede veio de um problema detectado pelos próprios estudantes: “Os meninos viviam perdendo arquivo no computador da escola, quando a gente reformatava as máquinas. Agora, eles usam qualquer computador: de lan house, da casa de amigos."

A educadora e mais oito professores contemplados em outras categorias do prêmio também ganharam uma viagem para a Cidade do Panamá, em 25 de agosto. Lá, eles vão competir com professores da América Latina que também usam a tecnologia em sala de aula. Os vencedores dessa etapa regional vão para a Cidade do Cabo, na África do Sul, em outubro, para uma final entre professores de outros países que também usam TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) na escola.