Professora será investigada por agressão a aluno cego

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal da Educação abriu apuração, nesta quinta-feira, 24, para averiguar a possível agressão que uma professora teria cometido contra um aluno de 6 anos de idade e deficiente visual, na saída de uma escola localizada na Rua São José do Rio Preto, no Grajaú, zona sul.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a professora foi vista pelo motorista da van escolar, que transportava o menino de 6 anos, maltratando a criança. O motorista afirma que a mulher agrediu o menino.

Ainda segundo relato do motorista, a professora disse que aquilo seria o castigo pelo menino não ter se comportado na sala de aula. A professora ainda teria ameaçado dizendo que, se isso ocorresse novamente, ela iria bater nele com o cinto.

O caso foi registrado no 85.º Distrito Policial de Jardim Mirna como maus tratos. Em nota, a Diretoria Regional de Educação (DRE) Capela do Socorro afirmou que vai averiguar os fatos envolvendo aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Bento Alves de Lima Neto e está à disposição para auxiliar a polícia no que for necessário.