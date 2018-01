Professora ganha prêmio aliando cozinha a matemática

O projeto foi desenvolvido ao longo do primeiro semestre deste ano. Segundo a educadora, os alunos tinham dificuldade em compreender os significados de medidas de volume e peso e relacioná-las com situações reais. “Usamos receitas de cozinha para que as crianças pudessem usar uma variedade de instrumentos de medidas, como colher, copo medidor, liquidificador e balança. Dessa forma, puderam experimentar e atribuir sentido para a teoria.”

O resultado foi a melhora na aprendizagem e na avaliação das crianças. “Além de a forma de ensinar ficar mais divertida, potencializou a velocidade com que aprenderam os cálculos. A teoria era algo que incomodava os alunos, era chata e limitava o uso da Matemática no dia a dia”, disse.

A coordenação da escola aprovou o resultado e tornou a proposta um projeto fixo da disciplina. Neste semestre, outras educadoras da instituição estão usando o projeto para ensinar seus alunos. “Nossas estimativas no ensino da Matemática melhoraram muito. As crianças ampliaram a possibilidade de ver os números funcionando de forma diferente”, afirmou Lilian Marciano, coordenadora do núcleo de Matemática da Escola da Vila.

Durante as séries iniciais da escola, fazer o aluno entender os primeiros conceitos da Matemática é tarefa que exige empenho do professor e certa dose de inovação. E nada disso faltou para a professora Andréa de Fátima Dias Tambelli, de 43 anos, que ensina Matemática para as turmas de 2.º ano da Escola da Vila, na zona oeste de São Paulo. Ela criou um projeto para ensinar os sistemas de medidas por meio da culinária. A ideia deu tão certo que Andréa foi uma das dez professoras vencedoras da 17.ª edição do prêmio Educadora Nota 10, da Fundação Victor Civita.