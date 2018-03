Professora é afastada após dar 'gravata' em aluno que usava celular

Uma professora da rede municipal de São Paulo foi afastada do cargo após ser flagrada imobilizando um aluno de 12 anos com um "gravata" para tirar o celular dele. A ação foi filmada por outros alunos que estavam na aula do 6º na Escola Ministro Synesio Rocha, no Jardim Umarizal, na zona sul da capital. De acordo com a Secretaria de Educação, o caso aconteceu no último dia 12.

Nas imagens, a professora aparece ao lado do estudante e pede para que ele entregue o celular. Ela diz que vai contar até dez para que ele entregue o aparelho, ao terminar a contagem, ela pergunta se ele não entregará e então o imobiliza.

Quando a professora agarra o estudante, os demais alunos começam a gritar para que a professora se acalme e alguns até tentam acudir o colega. O vídeo de cerca de um minuto e meio mostra o momento em que a professora vai para a frente da sala e diz aos alunos: "ele teve opção, não teve?"

Em nota, a Secretaria de Educação informou que a direção da unidade deteminou o "imediato afastamento" da professora das atividades escolares e abriu um processo de Apuração Preliminar do caso para que a docente possa responder pela ação.

A nota diz ainda que, embora a legislação municipal proíba o uso de aparelhos celulares em sala de aula, todas as ações têm como pressuposto a "garantia dos direitos dos educandos e adolescentes".