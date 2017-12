Professora do Maranhão tem demissão suspensa

A demissão da professora Uiliene Araújo Santa Rosa foi suspensa nesta quarta-feira, 31. A docente havia sido dispensada após fotografar seus alunos sob goteiras na Escola Municipal Guilherme Dourado, em Imperatriz, no Maranhão. Nesta manhã, o prefeito da cidade, Sebastião Madeira, tornou sem efeito o ato da Secretaria Municipal de Educação que havia demitido Uiliene e determinou à Procuradoria-Geral do Município que abra uma sindicância para apurar todos os fatos relacionados ao episódio que resultaram no desligamento da professora a pedido da direção da escola.

Até o fim da tarde desta quarta, Uiliene não havia sido contatada por nenhum órgão oficial. A professora afirma que soube da decisão pelo Facebook. "Acho que estão voltando atrás para reparar a medida arbitrária e abusiva que foi tomada", disse ao Estadão.edu. Uiliene afirmou ainda que, quando reintegrada ao quadro da secretaria, pretende pedir transferência para outra instituição de ensino. "Depois de todo o constrangimento que passei, sei que não vou me sentir bem naquela escola."

As fotos tiradas e publicadas por Uiliene ganharam repercussão nas redes sociais no fim de semana. As imagens mostram o teto da escola cheio de buracos e estudantes usando guarda-chuvas enquanto faziam prova. De acordo com a professora, ao postar as imagens em seu perfil no Facebook, sua intenção não era denunciar a escola, mas mostrar a sua indignação e chamar a atenção de seus colegas para o descaso com as escolas públicas do município.

Duas semanas depois da postagem das fotos, Uiliene foi demitida sob a justificativa de praticar "atos de condutas que não estariam de acordo com as normas da escola".