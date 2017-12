Professor oferece até aula extra

Um prédio de 1953 abriga os 761 alunos dos ciclos 1 e 2 do ensino fundamental do colégio, a 390 km da capital. Depois de ficar com Idesp 7,38 em 2013, a escola teve um pequeno avanço: 7,86 no primeiro ciclo. No ciclo 2, o indicador passou de 4,86 para 5,26, mesmo trabalhando com alunos de nível socioeconômico mais baixo.

"Os índices têm motivado nossos alunos", conta o professor Reinaldo Batista de Oliveira, de 52 anos, há dez na mesma escola. Em parceria com outro professor, montou por conta própria um projeto de recuperação ligada às aulas de Matemática e à sala de leitura fora do turno de aula para alunos com dificuldades. "Conseguimos colocar nossos alunos nas escolas técnicas", diz ele.

A Manoel Silveira já conseguiu quatro medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, além de uma menção honrosa. "As pessoas na cidade gostam da escola, reconhecem a gente como os professores da Manoel", diz a professora Marciana Lofrano, de 38 anos, há dez na unidade, onde também estudou.

A diretora Silvia Margarete Pierobon, de 50 anos, mora em uma cidade a 130 km de Borborema, mas durante a semana fica em uma casa alugada porque não quis deixar a unidade. "Foi minha opção mesmo, porque me identifiquei."