Professor jovem tem mais domínio da tecnologia

A pesquisa indica que os professores mais jovens, com menos tempo de formação e de experiência, têm mais intimidade com as novas tecnologias.

“Eles se sentem mais confiantes, preparados e motivados para usar essa ferramenta em sala de aula. Estão mais dispostos a romper desafios”, afirma Cacilda Encarnação Augusto Alvarenga, pesquisadora da Unicamp.

De acordo com Adriano Canabarro Teixeira, especialista em educação e tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os docentes mais jovens têm a vantagem de serem, na maioria das vezes, já usuários das tecnologias. “É uma geração mais acostumada”, afirma. “Geração que teve acesso à tecnologia”, diz Cacilda.

A discussão sobre “geração”, porém, é contestada por Márcia Padilha Lotito, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. “Evidente que a ‘geração’ (idade do professor) facilita. Mas a tecnologia é muito complexa e pode ser estranha até mesmo para jovens”, ressalta. “Os mais velhos podem ser até mais resistentes, mas não podemos ser injustos com ninguém e afastá-los ainda mais das tecnologias”, completa Márcia.

A educadora acredita que a insegurança com computadores e seus recursos deverá ser superada com o tempo. Para ela, a incorporação das tecnologias pelas escolas é inevitável. “O sistema de ensino ainda não teve tempo de se organizar. Está em crise e passa por uma reestruturação. A tecnologia será incorporada”, afirma.