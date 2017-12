Professor do Mackenzie faz piadas homofóbicas em sala e no Facebook, dizem alunos

Estudantes de Direito do Mackenzie dizem que o professor Marco Antônio Ferreira Lima, procurador de Justiça do MP-SP, costuma fazer piadas de cunho homofóbico em sala de aula. Nesta terça-feira, 30, Marco Antônio acusou uma aluna de racismo contra seu irmão, o também procurador e docente Paulo Marco Ferreira Lima.

"A aula dele (Marco Antônio) é séria. Mas, se houver oportunidade, eles faz piadinhas homofóbicas", afirma o aluno do 8.º semestre Rodrigo Rangel, de 22, diretor geral do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie. Rangel já pegou matérias lecionadas por Marco Antônio.

Na página pessoal do procurador no Facebook, mensagens sobre homossexualidade são recorrentes. Ele faz várias críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reconhecer o direito de casais homossexuais à união estável.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com o professor.

