Professor de história fala sobre atualidades para prova de Ciências Humanas do Enem

O palestrante de história da Educon, Benedito Carlos dos Santos, aposta em questões sobre Oriente Médio, crise financeira mundial, o populismo e as ditaduras na América Latina e o papel do Brasil no cenário mundial. Antonio Carlos da Costa Ramos, professor de História do Etapa, também mencionou a relação do Brasil com as nações vizinhas, rumos da diplomacia brasileira, a mobilização pela não-proliferação das armas nucleares e as cotas raciais. "Fala-se muito em cotas e a ideia da raça pode ser cruzada com conceitos da biologia, com o colonialismo, a escravidão e a miscigenação do povo brasileiro." Ouça: Palestrante de história da Educon, Benedito Carlos dos Santos, dá dicas sobre Enem Antonio Carlos da Costa Ramos, professor de história do Etapa, fala de temas que podem cair no exame