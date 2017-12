Professor de física dá dicas de atualidades para o Enem

Um assunto tradicional no Enem, para Marcelo Monte Forte da Fonseca, professor de física do Etapa, é energia. "Se o aluno precisa escolher um assunto para estudar, eu diria que é este." Segundo ele, o tema serve bem a questões interdisciplinares sobre biocombustíveis, energia eólica, utilização de hidrocarbonetos, gases e petróleo, entre outros. Outra aposta é o Large Hadron Collider, o LHC, que, em português, quer dizer Grande Colisor de Hádrons. "É um acelerador de partículas e grandes conceitos físicos ocorrem ali. Para alunos do ensino médio, o Enem pode cobrar temas básicos como o magnetismo." Ouça: Marcelo Fonseca, professor de física do Etapa, fala sobre temas atuais