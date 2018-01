Professor de filosofia fala sobre os conceitos de ética e moral

Na última das três vídeo-aulas sobre filosofia, o professor Ronaldo José Moraca, do Ético Sistema de Ensino, fala sobre o conceito de ética. "Trata-se de um ramo fundamental da filosofia, porque alcança dimensões práticas em nossas vidas", afirma ele.

O professor explica que a discussão sobre ética surgiu com o grego Sócrates, no século V a.C. No vídeo, Moraca também explica as diferenças entre ética e moral. "A moral está no campo da ação. A ética, no da especulação", resume.

Nas aulas anteriores, o professor do Ético falou sobre política e ciência. O objetivo é abordar assuntos que podem cair nos principais vestibulares e exames do País (veja exemplos abaixo).

Na próxima semana, Moraca fecha a série sobre filosofia respondendo às questões que ele selecionou para os vestibulandos.

Os programas são fruto de uma parceria entre o Estadão.edu e o Ético Sistema de Ensino.

Confira: