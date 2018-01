Professor da USP Eugênio Bucci indica três livros sobre ética

1. Ética,Adauto Novaes

Apresenta ensaios interessantes, como As Delícias do Jardim, de José Américo Motta Peçanha, que fala sobre como o filósofo Epicuro via a ética baseada no amor pelas pessoas e não no dever.

2. Carta Sobre a Felicidade, Epicuro

Curto, o livro traz pílulas simples sobre como pensar a felicidade, que o autor diz ter a ver com imperturbabilidade da alma, ou seja, quando nada de fora te afeta. Foi a filosofia de Epicuro que formou Marx.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Aprendendo a Viver, Sêneca

São textos escritos no século I, na maturidade de Sêneca, em que ele fala sobre o envelhecer. Ele escreve sob uma perspectiva mais ampla, larga, com horizonte menos imediatista para a ética.