Professor da USP dá aula de dinossauros brasileiros a crianças americanas

SÃO PAULO - Nem tiranossauro rex nem estegossauro. Na terra do Jurassic Park, foram o amazonsauro, o oxalaia e outros dinossauros brasileiros que chamaram a atenção de cerca de 700 crianças entre 8 e 10 anos de Utah, no oeste dos Estados Unidos.

Parte de um programa de ensino bilíngue, alunos de seis escolas estaduais norte-americanas receberam palestras do professor de Paleontologia da Universidade de São Paulo (USP) Luiz Eduardo Anelli. "A maioria conhecia apenas dinossauros (norte) americanos. A ideia foi mostrar que os nossos dinossauros também são maravilhosos", comenta o professor.

Segundo o cientista, conhecer a pré-história também é uma forma de entender a formação do Brasil hoje."Tão legal quanto os dinossauros brasileiros são os locais para qual eles nos levam: um mundo com um único continente, com um oceano gigante. Depois, os dinossauros viram esse continente ser fraturado, viram o Oceano Atlântico nascer, a América do Sul nascer, viram o clima mudar", explica.

Defensor do ensino de Paleontologia na educação básica, Anelli elogia o interesse das escolas que visitou nos Estados Unidos em falar sobre dinossauros. "Lá, eles estudam muito o passado, convivem com rochas, dinossauros, mudanças de ambientes, dão muita importância para geologia e paleontologia", comenta o professor, que já tinha participado do projeto em 2016.

No programa, que ocorre em oito escolas desde 2012, as crianças têm aulas em inglês pela manhã e, no contraturno, as matérias são em português - geralmente com professores brasileiros. No quinto ano, essas atividades são voltadas para a área de Ciências.

"A pré-história e os dinossauros nos ajudam a aprender Geografia, a origem das coisas, dos nossos aquíferos, do nosso petróleo, todo o depósito do pré-sal nasceu no tempo dos dinossauros", comenta Anelli. "O que é importante é onde eles nos levam. Os dinossauros foram meus melhores professores, me ensinaram quase tudo o que sei sobre a história do mundo."

Além das aulas, as escolas também adotaram em sua bibliografia alguns livros de Anelli, tais como Dinos do Brasil (editora Peirópolis), ABCDinos (editora Peirópolis) e Almanaque dos Dinossauros (editora Moderna) - os dois em coautoria com a escritora Celina Bodenmüller.

Segundo Anelli, a história dos dinossauros brasileiros é um "tesouro" que ainda está para ser descoberto pelos próprios brasileiros, embora o País tenha fósseis e marcas da passagem de cerca de 30 espécies diferentes - de uma época em que essa região era um grande deserto. "Temos uma pré-história cheia de dinossauros, vulcões, com impacto de meteoros, mas não exploramos isso, ficamos observando como a 'piscina' dos americanos é legal", compara.

Lançamentos. Celina e Anelli preparam outros quatro livros de ciências para o público infantojuvenil neste ano. Dentre eles, está uma publicação de culinária inspirada na temática dos dinossauros e uma história sobre como funciona uma expedição de paleontólogos. Além disso, Celina está com o projeto de dois livros sobre contos tradicionais latinoamericanos, em parceria com Fabiana Prando.