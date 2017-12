Professor dá dica em matemática para prova do novo Enem

Marcelo Dias Carvalho, professor de Matemática do Etapa, aposta que a prova terá leitura de gráficos, tabelas, geometria com comparação de áreas e volumes. "A partir dessas imagens eles fazem afirmações e perguntam se são verdadeiras ou não. Em geometria, exigem conhecimentos que não dependem de fórmulas." Segundo ele, outra vertente no Enem são escalas de tempo. "Já fizeram uma questão com a idade da Terra convertida em um período de 12 meses e perguntaram o que acontecia no mês de setembro, por exemplo, e era o surgimento do homem." Carvalho diz ainda que proporções não faltarão no exame. "Se o aluno souber que a probabilidade é o número de eventos favoráveis sobre os possíveis já é uma grande ajuda." Ouça: Marcelo Dias Carvalho, professor de Matemática do Etapa, fala sobre temas para Enem