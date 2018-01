Professor aposentado da UFMG deve assumir presidência do Inep

BRASÍLIA - O professor aposentado José Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), deve assumir a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC) que, entre outras missões, cuida do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e promove estudos sobre o sistema educacional brasileiro. O atual presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, será promovido para a secretaria-executiva do MEC.

As mudanças na cúpula do MEC deverão ser anunciadas na próxima semana pelo novo ministro da Educação, José Henrique Paim. Segundo o Estado apurou, também haverá mudanças na chefia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria de Educação Básica (SEB).

Francisco Soares é atualmente um dos conselheiros da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), que funciona como órgão consultivo do MEC. Tem mestrado em estatística pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e doutorado em estatística pela University of Wisconsin – Madison.

Segundo uma pessoa que já trabalhou com ele, "tem um olhar humanizado para as estatísticas educacionais", com uma preocupação em contextualizar dados e promover reflexões em cima deles. É católico fervoroso e não seria filiado a partidos políticos.