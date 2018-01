Procura por cursos de exatas foi a que mais aumentou no vestibular Unesp Os cursos que registraram maior crescimento no Vestibular 2011 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foram os de exatas, com elevação de 2.677 candidatos em relação ao ano passado, o que representa subida de 13,7%. Para os cursos de humanidades, o aumento foi de 4%. O de biológicas manteve-se no mesmo patamar.