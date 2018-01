Procura por curso da academia da PM triplica neste ano

O curso de formação de oficiais da Polícia Militar na Academia do Barro Branco, que até o ano passado era oferecido no vestibular da Fuvest, triplicou o número de inscritos: saiu de 3.453 candidatos no vestibular anterior para 10.836 neste ano.

São oferecidas 90 vagas, sendo 60 para homens e 30 para mulheres. A concorrência é de 148 candidatos por vaga na carreira masculina e 64, na feminina.

“Mais candidatos, mais chances de selecionarmos pessoas qualificadas”, diz o capitão Sérgio Marques, porta-voz da PM.