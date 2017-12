Processo seletivo para Música e Artes Visuais na USP será neste domingo

Para os inscritos no vestibular dos cursos de Música e Artes Visuais da Universidade de São Paulo (USP), o processo seletivo da Fuvest será neste domingo, 19, com as provas antecipadas de habilidades específicas.

Para artes visuais, a relação é de 35,5 candidatos/vaga - são 1072 inscritos para 30 vagas. A prova será realizada no prédio da Engenharia Civil da Escola Politécnica, na Cidade Universitária, no Butantã.

Já em Música, serão 17,1 candidatos/vaga - 601 inscritos para 35 vagas. As provas, que começam no dia 19 e se estendem até o dia 24 deste mês, serão realizadas no prédio principal da Escola de Comunicações e Artes (ECA).

Em ambos os casos, houve diminuição de inscrições em relação ao ano passado. No ano passado, houve 1.938 interessados nos dois cursos, número que caiu para 1.673 neste ano.