Problema em site atrasa mudança em local de prova do Enem

Um problema no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) atrasou, na manhã desta quarta-feira, 7, o início dos pedidos de inscritos no Enem que querem alterar o local onde farão a prova. O site deveria disponibilizar essa opção desde as 8 horas dessa manhã, mas o candidato que acessou o endereço indicado pelo portal, o http://sistemasenem2.inep.gov.br/Enem2009, não conseguiu.

A disponibilização só ocorreu por volta das 11 h, e a assessoria do Inep não sabe informar a causa do atraso. Mas, a partir de agora, para fazer a alteração, após entrar no endereço acima, deve-se entrar também no banner "Acompanhe a sua Inscrição".

Aí, o estudante deverá informar o seu CPF e senha para acessar os seus dados, conferi-los, alterar endereço de residência fornecido, informar eventuais condições especiais necessárias para a realização da prova e redefinir o município escolhido para realizar o exame.

Dessa forma, os participantes da prova que guardarem o sábado ou tiverem necessidades especiais e que não declararam essa condição no ato da inscrição ao Enem poderão fazê-lo agora. As alterações poderão ser efetuadas até a meia noite do dia 14 de outubro.

As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro. No sábado, dia 5, será aplicada a Prova I, com Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo será aplicada a Prova II, com Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mais a Redação, e Matemática e suas Tecnologias.

Todos os participantes receberão, no endereço apresentado na inscrição, um novo comprovante de inscrição com o local de prova. O Inep enviará, também, para aqueles participantes que informaram seus números de celular, torpedos com informação do novo local de prova.