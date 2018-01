No dia 26 de abril será divulgado calendário com as datas dos principais vestibulares do Estado. Representantes do ITA, da PUC-Camp, PUC-SP, Unesp, Unicamp, Unifesp e USP, se reuniram na manhã desta quinta-feira para planejar um calendário unificado para os vestibulares de ingresso em 2012, afim de que não haja sobreposição das datas de seus respectivos processos de seleção.