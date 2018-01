MEC aplica primeiro simulado online do Enem neste sábado

BRASÍLIA - A partir da zero hora deste sábado todos os alunos concluintes do ensino médio podem fazer o simulado do Enem, que estará à disposição no site Hora do Enem (http://horadoenem.mec.gov.br). Cerca de 280 mil alunos já se inscreveram para fazer o teste, embora três milhões de pessoas tenham acessado a página Ministério da Educação.

Os alunos podem entrar na página do MEC até as 20 horas deste sábado já que, a partir do momento que derem início ao simulado, eles têm quatro horas para concluir a prova. Quem ainda não se inscreveu pode fazê-lo até este sábado e dar inicio imediato ao testes.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse ao Estado que a prova é importante para o treinamento dos alunos porque eles poderão obter um diagnóstico exato de como estão preparados em cada matéria e definir um cronograma de estudo com base no seu desempenho. Serão 80 questões de todas as matérias, como se fosse um exame real do Enem. Quatro simulados serão realizados até a data das provas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro informou ainda que o diagnóstico dos alunos será enviado para todos os professores em todas as salas de aula. O público-alvo do MEC para a realização do teste é de 2,2 milhões de alunos da rede pública e privada.

Mercadante anunciou ainda que, na segunda-feira, começa a funcionar o "MECflix", uma espécie de biblioteca com videoaulas sobre todos os conteúdos de todas as matérias que caem na prova do Enem. O sistema funciona como um cursinho em casa, em que o aluno escolhe a matéria a ser estudada.

Informou também que começa a ser veiculado nesta segunda-feira, 2, a TV Escola, um canal do MEC onde o aluno também pode assistir aulas sobre o conteúdo ensinado.

O teste deste sábado ainda não contempla a redação. O banco de itens da plataforma de testes da internet não é igual ao banco do Enem, que é sigiloso. Outros simulados estão marcados para 25 de junho, 13 de agosto e 8 e 9 de outubro.