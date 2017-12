Primeiro doutorado em museologia da América Latina tem aula inaugural O primeiro doutorado em museologia e patrimônio da América Latina terá hoje (15) a aula inaugural no Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), em São Cristóvão, na zona norte do Rio. O início do curso faz parte da programação de um seminário internacional que comemora os cinco anos do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPG-Pmus), criado em 2006 pelo Mast, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio (Unirio).