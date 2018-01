Primeiro dia de provas do Enem registra 30% de abstenção

BRASÍLIA - O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou 30,2% de abstenções. Dos 6,7 milhões de inscritos, 4,3 milhões marcaram presença neste domingo, 5, de acordo com informações preliminares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e do Ministério da Educação.

Entre todos os participantes, 273 foram eliminados por descumprimento das regras gerais. Destes, nove tiveram objetos proibidos identificados por meio do detector de metais. Em 2016, foram 3.942 eliminações no primeiro dia e outras 4.780 no segundo dia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o ministro Mendonça Filho (Educação), não foram registradas "ocorrências graves" no primeiro dia de prova. O MEC verificou quatro ocorrências: duas de pessoas que saíram correndo com o caderno de questões antes do horário permitido, além de outros dois locais de provas onde não foi possível fazer a aplicação do ENEM por problemas de energia - uma em Teresina, no Piauí, e outra em Curuaçu, em Goiás.

O MEC ainda não possui o número de quantas pessoas não puderam fazer o teste por problemas técnicos, mas assegurou que os participantes não serão prejudicados e poderão refazer o ENEM nos dias 12 e 13 de dezembro.