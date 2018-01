Primeiro dia da etapa final da Fuvest tem 7,9% de faltosos

SÃO PAULO - A taxa de candidatos faltosos no primeiro dia da fase final da Fuvest foi de 7,9%. Isso significa que não compareceram 2.059 estudantes dos 25.967 convocados para essa etapa. Neste domingo, 10, os alunos fizeram provas de redação e Português.

O índice foi inferior ao registrado no primeiro dia de provas da segunda fase do ano passado, quando 8,1% dos convocados faltaram. Entre as cidades onde foi aplicado o exame neste domingo, São José do Rio Preto teve a a maior proporção de ausentes, com 15,5%.

Correção. A partir das 19h30, a TV Estadão faz a correção ao vivo do primeiro dia da segunda fase com os professores do Cursinho da Poli. Estudantes podem enviar dúvidas pela página facebook.com/estadao ou pelo twitter, no endereço @Estadao.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda-feira, 11, serão feitas as provas das disciplinas comuns do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês), além de itens interdisciplinares.Na terça-feira, 12, é a vez dos exames específicos de cursos.

A primeira chamada de aprovados sai no dia 2 de fevereiro. Estão em disputa 9.568 vagas na Universidade de São Paulo (USP). Outras 1.489 cadeiras da instituição serão preenchidas pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).