Primeira fase Unesp ocorre neste domingo

A Unesp realiza neste domingo, 18, a prova da primeira fase do vestibular de fim de ano. No total, 94.350 candidatos disputarão as 7.014 vagas em 165 opções de curso. De acordo com a organização do vestibular, o número de inscrições bateu o recorde de todas as outras edições. No vestibular do mesmo período do ano passado, 91.863 candidatos se inscreveram.

Os candidatos devem se apresentar no local de prova às 13h, uma hora antes do fechamento dos portões. A prova terá duração de quatro horas e meia e será composta de 90 questões de múltipla escolha.

Além das 23 cidades onde há oferta de vagas, os exames comuns das duas etapas acontecerão nas cidades de Americana, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas, Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba.

Os locais de prova podem ser consultados nos sites www.unesp.br e www.vunesp.com.br. O gabarito e o caderno de questões também serão publicados via internet, no mesmo dia do exame, a partir das 18h30.

Nesta edição, a Unesp oferece carreiras novas: Ciências Biológicas, em São Vicente; Engenharia Agronômica, em Dracena; Engenharia Ambiental, em São José dos Campos; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, em Araraquara; Engenharia de Pesca, em Registro; Engenharia de Telecomunicações, em São João da Boa Vista; Engenharia Química, em Araraquara; Meteorologia, em Bauru.

Para realização do exame, é obrigatória a apresentação do original de um documento de identificação. O aluno deve levar lápis preto, apontador, borracha, régua transparente e caneta esferográfica com tinta azul ou preta.

O resultado da primeira etapa deve ser divulgado no dia 4 de dezembro. A segunda fase será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro.