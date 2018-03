Candidatos fazem primeira fase do vestibular da Unesp neste domingo

A prova da primeira fase do Vestibular Unesp 2017 será realizada neste domingo, 13, em 31 cidades paulistas e também em Brasília (Distrito Federal), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Uberlândia (Minas Gerais). A segunda fase ocorrerá nos dias 18 e 19 de dezembro nas mesmas cidades.

O exame contém 90 questões de múltipla escolha divididas em Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química). Os 102.134 inscritos terão quatro horas e meia para fazer a prova.

Documentos e materiais. Os portões serão fechados às 14h, e os candidatos devem comparecer ao prédio com uma hora de antecedência. É preciso levar um documento de identidade com foto. Valem RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Para a prova, serão permitidos lápis preto (proibido uso de lapiseira), apontador, borracha, caneta esferográfica com tinta azul ou preta - desde que fabricada em material transparente - e régua transparente.

Garantia. O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Segundo a Unesp, a medida deve ampliar a proporção desses alunos nos cursos da instituição.

Cidades. As cidades para as quais há oferta de carreiras neste vestibular são Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã.