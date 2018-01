Primeira fase da Unicamp 2015 tem abstenção de 8%

Mais de 70 mil vestibulandos fizeram ontem a 1.ª fase do vestibular da Unicamp neste domingo, dia 23. A abstenção foi de 8,04% - maior do que no ano anterior, quando 6,93% dos inscritos faltaram.

A prova deste domingo marcou a estreia de um novo modelo de vestibular: o número de questões passou de 48 para 90, a redação ficou para a segunda fase e os itens apresentavam apenas quatro alternativas, e não mais cinco. O gabarito oficial da prova vai ser divulgado na próxima quarta-feira, dia 26.

Os vestibulando concorrem por 3.320 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp. A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 15 de dezembro, juntamente com os locais de prova da segunda fase. Os convocados farão mais três dias de provas na segunda fase, nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2015.

Segundo a Comvest, que realiza o vestibular, serão convocados para a segunda fase os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 550 pontos na primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga seja menor do que 100 será limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga seja maior ou igual a 100, o limite máximo será de oito vezes o número de vagas do curso, entre candidatos de 1ª opção. O número mínimo de convocados para a 2ª fase em cada curso será de três vezes o número de vagas do curso.