Primeira fase da Fuvest é realizada neste domingo

Um dos vestibulares mais concorridos do país, a primeira fase da Fuvest acontece neste domingo, 27. A prova terá 136,7 mil candidatos disputando 8.734 vagas em cursos da Universidade de São Paulo (USP) e 120 da Faculdade de Medicina da Santa Casa.

Com 90 questões múltipla escola, a prova aborda o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês, com algumas questões interdisciplinares. São cinco horas de duração da prova - em média, os candidatos têm pouco mais de três minutos para responder cada questão.

Os portões dos locais de prova abrem às 12h30 e o início da aplicação do exame é às 13h. Os candidatos devem levar documento original de identidade e caneta esferográfica azul ou preta. A utilização de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos não é permitida em nenhuma área dos locais de prova.

A Fuvest também proíbe o uso de relógios nas salas. De acordo com a organização, foi elaborado um "sistema que informará os candidatos sobre o tempo que falta para o final do exame". Mas não informou como funcionará.

Participação. O número de inscritos para a Fuvest é o menor dos últimos seis anos - em 2011, foram 132,9 mil candidatos. O total de vagas ofertadas pelo vestibular também é menor do que em edições anteriores, porque 2.338 vagas (das 11.072 ofertadas pela USP) serão disputadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).