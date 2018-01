Primeira fase da Fuvest é marcada para 30 de novembro

A primeira etapa do vestibular da Fuvest 2015, prova para entrada na Universidade de São Paulo (USP), foi marcada para 30 de novembro. Já a segunda fase será realizada entre os dias 4 e 6 de janeiro do ano que vem, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 8, pela assessoria de imprensa da Fuvest.

As inscrições para o exame, um dos principais vestibulares do País, serão entre 22 de agosto e 8 de setembro. A liberação dos resultados da primeira chamada está prevista para 31 de janeiro de 2015. Para evitar coincidência nas datas dos processos seletivos, o calendário foi combinado com outras universidades públicas e particulares paulistas.

Última edição da Fuvest teve recorde de inscrições, com 172 mil candidatos. No ano passado, a disputa foi por 11.057 vagas para graduações na USP e cem cadeiras para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.