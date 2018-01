Primeira aula de matemática indicada trata de porcentagem

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou neste mês um ambicioso portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Desde esta terça-feira, 25, o Estadão.edu dá, diariamente, dicas de aulas online preparadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem. Além das cerca de 90 aulas que podem ser usadas por candidatos na preparação para o exame, a instituição liberou o acesso a um banco com 4,6 mil questões que seguem o modelo do exame.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem. Às segundas-feiras, as dicas serão de Ciências Humanas; às terças, de português; às quartas, de literatura; às quintas, de matemática e às sextas, de Ciências da Natureza.

A primeira aula de matemática, intitulada como Porcentagem, juros e relação de dependência entre grandezas, é indicada pelo professor Eduardo Wagner*.

Abaixo, um breve comentário do professor:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As porcentagens estão presentes todo o tempo na nossa vida cotidiana e em diversos aspectos. Todos os dias reportagens diversas são publicadas nos jornais envolvendo porcentagens de alguma forma. No caso do Enem, como as questões são sempre contextualizadas abordando situações concretas, as porcentagens estão presentes em várias questões.

Entretanto, é preciso aprender a trabalhar corretamente com as porcentagens e a falta desse conhecimento pode acarretar graves erros.

A aula aborda os aspectos principais das porcentagens e onde elas estão presentes. Após os conceitos iniciais a aula aborda a variação percentual, aumentos, descontos, aumentos e descontos sucessivos e noções de Matemática financeira com o conceito de juros, simples e compostos. Para qualquer concurso e, sobretudo, para a vida, todo cidadão deveria conhecer o assunto dessa aula."

* EDUARDO WAGNER É AUTOR DE DIVERSOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA E PROFESSOR DA FGV-RJ, DO COLÉGIO SANTO INÁCIO E DO MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA NO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA