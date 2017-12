Previsão é de chuva na maior parte do País no fim de semana do Enem

O fim de semana de provas do Enem, que será aplicado neste sábado e domingo, será de tempo fechado na maior parte do País. A previsão é de chuva em quase todos os Estados, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe).

Mais de 5,7 milhões de estudantes deverão participar do Enem nesta edição. O exame será aplicado em 15.076 locais de prova distribuídos em 1.615 municípios em todas as regiões do País.

No Nordeste, onde a prova será aplicada em 540 municípios, a previsão é de tempo nublado com fortes pancadas de chuva no centro-sul da Bahia e pancadas de chuva isoladas no sul do Piauí e do Maranhão. Nas demais áreas da região, o tempo fica estável, com sol e poucas nuvens, segundo o CPTEC.

Na Região Norte, há possibilidade de chuva para o leste do Amazonas e norte de Rondônia. A tendência para o fim de semana no sul do Pará, sudeste do Amazonas, leste de Rondônia e centro-sul do Tocantins é de tempo nublado com fortes pancadas de chuva. No Norte, as provas do Enem serão aplicadas em 192 municípios.

Para a Região Centro-Oeste, a previsão do CPTEC também é de tempo nublado com pancadas de chuva na maior parte do território. Apesar das chuvas, a temperatura pode chegar a 43º no noroeste de Mato Grosso. Na região, 170 cidades terão locais de prova do Enem.

No Sul os candidatos também vão fazer as provas em dias chuvosos na maior parte da região, com nebulosidade variável e pancadas de chuva. No leste de Santa Catarina e do Paraná, a previsão é de muitas nuvens e chuvas isoladas, segundo a meteorologia. Em todo o Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, o fim de semana do Enem deve ter sol e poucas nuvens.

No Sudeste, que concentra 466 cidades em que as provas serão realizadas, o CPTEC prevê tempo encoberto com chuva isolada para o leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Para o Rio, o Espírito Santo e leste de Minas Gerais, a previsão é muitas nuvens e chuva.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse nesta sexta-feira que o ministério está acompanhando a previsão do tempo em todo o País para os dias do Enem, com apoio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar das chuvas que devem atingir quase todo o País no fim de semana, Mercadante disse que as condições climáticas não deverão prejudicar os estudantes.

O ministro reiterou a recomendação de que os estudantes fiquem atentos ao horário de início das provas nos dois dias, às 13h, segundo o horário oficial de Brasília, mesmo nas cidades com fuso horário diferente ou que não estão no horário de verão. Em todo o País, os portões serão abertos ao meio-dia, no horário de Brasília.