Presidiários fazem provas do Enem a partir desta terça-feira

Cerca de 12 mil detentos fazem nesta terça, 5, e quarta-feira, das 13h às 17h30, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova será aplicada nos presídios que fizeram a inscrição dos detentos e que mantêm programas especiais de ensino médio. São cerca de 12 mil pessoas, que farão os exames em aproximadamente 330 unidades prisionais distribuídas em 15 estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia, Espírito Santo e Amapá - e no Distrito Federal. Nesta terça-feira, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e de ciências humanas. Na quarta-feira, será a vez das provas de linguagens e códigos, de matemática e redação.