Presidente do Inep é exonerado do cargo; reitora da UniRio assume

Após a sequência de falhas na divulgação das notas do Enem 2010 e no sistema que seleciona alunos para instituições de ensino superior, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Joaquim José Soares Neto, deixa o cargo. A exoneração, a pedido, foi publicada na edição desta terça-feira, 18, do Diário Oficial da União. Em seu lugar, assume a reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Malvina Tânia Tuttmann.

Segundo a assessoria do MEC, Soares Neto pediu demissão em dezembro ao ministro da Educação, Fernando Haddad.

O Inep é o órgão ligado ao ministério responsável pela aplicação do Enem. Sob a gestão de Soares Neto, o exame teve falhas de impressão e montagem do caderno de provas, erros nas folhas de resposta e vazamento do tema da redação.

Na sexta-feira, quando o MEC divulgou as notas do Enem, houve três tipos de reclamações: de candidatos que não conseguiram acessar suas notas porque o site não reconhecia a senha, de estudantes que pediram novas senhas e demoraram horas para recebê-las e de um terceiro grupo que acessou as notas, mas teve a prova do segundo dia, que incluiu a redação, anulada sem explicações.

No domingo, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estreou com falhas. Os estudantes não conseguiam acessar o site, que às vezes travava no meio do procedimento ou mostrava mensagens de erro. Candidatos relatam que os problemas ainda continuam a ocorrer nesta terça-feira. Ontem, decisão judicial adiou para as 23h59 o fim das inscrições no sistema, que seleciona para 83.125 vagas em instituições de ensino superior.

Unirio

A pedagoga Malvina Tania Tuttman pesquisou currículo escolar no mestrado, pela PUC-Rio, e compromisso social da universidade no doutorado, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). A nova presidente do Inep tem experiência em planejamento e avaliação educacional. Em seu lugar na Unirio assume o vice-reitor, Luiz Pedro San Gil Jutuca.