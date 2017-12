Presidente do Inep deixa cargo após fraude no Enem

Depois que o exame foi finalmente realizado, no início do mês, era dado como certo que funcionários do Inep seriam demitidos. Reynaldo, no entanto, seria mantido no cargo. Porém, ele mesmo tomou a decisão de deixar o órgão. Fernandes é professor da faculdade de economia da Universidade de São Paulo (USP) e estava no cargo há cerca de 4 anos.

O vazamento do Enem foi denunciado pelo jornal O Estado de S. Paulo no dia 1.º de outubro, quando o MEC cancelou o exame. Dois homens tentaram vender ao periódico a prova, que seria aplicada nos dias 3 e 4 de outubro a 4,1 milhões de estudantes. A exoneração ainda será publicada no Diário Oficial e não foi divulgado quem substituirá Fernandes.