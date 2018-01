Presidente do Chile reunirá líderes para discutir educação

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, convidou os líderes todos os partidos políticos para reunião nesta quarta-feira no Palácio La Moneda, sede do governo, para discutir solução para as recentes mobilizações estudantis, divulgou a agência Ansa.

"Os estudantes conseguiram colocar o tema da educação no coração do debate, mas quero lhes dizer que o tema da educação sempre esteve no coração de nosso governo", disse o mandatário, citado pela agência.

Iniciada em junho, a onda de protestos enfrentada pelo presidente Sebastián Piñera é a maior registrada no país desde a redemocratização, em 1990. Estima-se que mais de 700 escolas e faculdades estejam ocupadas por estudantes em greve.

Toda semana, dezenas de milhares de alunos dos ensinos médio e superior saem às ruas da capital, Santiago, para exigir uma ampla reforma, que passa por uma reforma constitucional para mudar o financiamento estudantil. Já enfrentaram várias vezes bombas de gás lacrimogêneo e a ameaça da cavalaria da tropa de choque da polícia, os carabineros.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas na última semana, Piñera demitiu oito ministros, entre eles o da Educação. Mas só provocou mais indignação entre os manifestantes ao dizer, no dia 21, que a educação é um “bem de consumo”.