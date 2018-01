Preservação cultural é objetivo de estagiária de Museologia

“Sou da primeira turma da UFRGS, de 2008”, diz ela, que cursa o 7º semestre. “Gosto e me identifico com questões como patrimônio e preservação cultural.” Não que Letíssia aprecie apenas essa área. “Estou aprendendo a gerir um museu, seja de que área for. Agora, por exemplo, estou fazendo estágio no Memorial do Judiciário Gaúcho, do Palácio da Justiça, meu segundo desde que comecei no curso”, diz. “Nosso papel é cuidar desde a parte estrutural do edifício, observando acessibilidade e equipamentos de segurança, passando por procedimentos burocráticos, como empréstimo de obras para outro museu, até o acervo.”

QUEM É

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Letíssia Crestani

ESTUDANTE DO CURSO DE MUSEOLOGIA DA UFRGS

CV. Nascida em Tapera, cidade no interior do Rio Grande do Sul, a estudante do 7º semestre do curso na UFRGS começou o estágio no Memorial do Judiciário

Palácio da Justiça em abril. É o seu segundo estágio.