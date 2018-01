Preparação para o Enem via Facebook

Os estudantes de todo o País que se preparam para provas do Enem acabam de ganhar o primeiro cursinho virtual via Facebook: o Ligado no Enem - curso idealizado e desenvolvido pela Digiminds Group. A plataforma, que pode ser acessada por qualquer usuário da rede social, oferece, gratuitamente, dezenas de aulas e dicas em vídeo, com a abordagem de várias das matérias cobradas pelo exame.

De acordo com Marco Contreras, diretor executivo da Digiminds, a nova plataforma foi criada com o intuito de proporcionar maior praticidade aos jovens. "Grande parte deles já passa a maior parte do seu tempo livre conectado às mídias sociais", afirma. "Percebemos que, para ter sucesso, deveríamos desenvolver um ambiente virtual de aprendizado que estivesse integrado, por exemplo, ao Facebook."

Os alunos que desejam aprofundar o estudo, podem ainda adquirir pacotes, cujos preços variam com o número de horas-aulas (o mais barato deles, a R$ 39,90, permite 25 horas de acesso). O conteúdo completo reúne 234 aulas em vídeo, centenas de videodicas e mais de 700 exercícios com respostas comentadas – com explicações sobre as alternativas erradas, inclusive.

Segundo Contreras, nas próximas semanas o aplicativo, que já possui mais de 70 mil usuários, ganhará um recurso de videoconferência que poderá ser usado na comunicação entre os próprios alunos e, também, entre estudantes e docentes. “Nosso objetivo é fazer com que estudantes de todo o País tenham acesso à educação de qualidade, com preços acessíveis”, diz.