Prêmio Jovens Inspiradores divulga lista de vencedores

A Fundação Estudar e a Veja.com anunciaram na noite desta quarta-feira, 28, os quatro vencedores da primeira edição do Prêmio Jovens Inspiradores, que visa a revelar talentos comprometidos com a busca da excelência no estudo e no trabalho. Foram premiados universitários e recém-formados de Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Eles vão receber um ano de orientação profissional com nomes de destaque do meio empresarial e uma bolsa de estudos no exterior, além de um iPad.

Já o sul-mato-grossense Felipe Dib, de 24 anos, ganhou o Troféu Prêmio Voto Popular. Ele obteve 54% dos 25.627 votos em uma enquete pela internet. Ao todo, o concurso recebeu 8.190 inscrições.

Conheça os projetos vencedores:

Larissa Maranhão

Miguel Andorffy

Paulo Ornestein

Roger Werner Koeppl